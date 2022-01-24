دليلنا لاختيار هاتف ذكي في العام الجديد.. HUAWEI P50 Pro هو الأفضل

هاتف مزود بكاميرا بتصميم جمالي.. كل جيل يمثل قمة الجماليات التكنولوجية

الهواتف الذكية هي النافذة الأساسية لكل شخص على العالم الأوسع عبر الإنترنت، وجهاز اتصال رئيسي ورفيق دائم، مما يساعدنا على العمل واللعب والتواصل في هذا العصر الرقمي، وحتى الاسترخاء؛ هذا لأن أفضل الهواتف الذكية اليوم هي أكثر بكثير من مجرد هواتف، فهي تأتي مع أحدث الكاميرات، والتصميمات الأكثر أناقة، والبطاريات الضخمة التي يمكنها مواكبة أسلوب حياتنا المحموم، وسرعات الشحن الفائقة، ومكتبات الموسيقى، وأكثر بكثير. بالإضافة إلى ذلك، قم بتثبيت التطبيقات المناسبة على هاتفك بالإضافة إلى الملحقات المناسبة وهناك حجة مقنعة أنك لست بحاجة إلى أي تقنية أخرى، حيث إن معظم الناس في الوقت الحاضر يستخدمون هواتفهم كجهاز أساسي في حياتهم اليومية.

مع وضع ذلك في الاعتبار، ستعلن شركة هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية قريبا عن إطلاق هاتف رائد و جديد و متميز: هاتف HUAWEI P50 Pro الجديد، وهو أحدث إضافة إلى سلسلة منتجاتها الشهيرة من الفئة P، مع استمرار كل دفعة من سلسلة P في القصة الأسطورية للتصوير الفوتوغرافي من هواوي، يمثل كل جيل قمة الجماليات التكنولوجية والتصوير الذكي.

يعود هاتف HUAWEI P50 Pro إلى الفلسفات التي تكمن في قلب التصوير الفوتوغرافي المتطور، مع كاميرا True-Form Dual-Matrix التي تجدد تجربة الكاميرا من الرأس إلى القدمين، بالإضافة إلى تصميم أنيق تصوره الكاميرا ذات المصفوفة المزدوجة، وبطارية كبيرة تدعم الشحن فائق السرعة من هواوي HUAWEI SuperCharge بقوة 66 واط سلكيًا وبقوة 50 واط لاسلكيًا، وما إلى ذلك.

دعونا نلقي نظرة على ميزات الهاتف عن قرب، وستفهم لماذا اخترنا هذا الهاتف الرائد من هواوي كخيارنا المفضل هذا العام الجديد في المملكة العربية السعودية!

هاتف HUAWEI P50 Pro

كاميرا مصفوفة مزدوجة حقيقية - True-Form Dual-Matrix Camera

تشتمل كاميرا True-Form Dual-Matrix على مصفوفة الكاميرا الرئيسية القوية ومصفوفة SuperZoom. تم دمج الجهاز مع محرك صور HUAWEI XD Optics و HUAWEI XD Fusion Pro، مما ينتج عنه صور عالية الدقة ذو إشراق أعلى، بالإضافة إلى التقاط مزيد من الضوء التي تنتج عن صور نظيفة بمزيد من التفاصيل. يوفر نظام تصفية الألوان الفائق الجديد مع محرك True-Chroma Image Engine وتقنية Super HDR تحسينات شاملة على التفاصيل والألوان والنطاق الديناميكي. تدعم كاميرا True-Form Dual-Matrix تسجيل الفيديو بدقة 4K على كل من الكاميرات الأمامية والخلفية، مما يوفر لقطات واضحة من كل زاوية.

بالإضافة إلى ذلك، إذا كان المستخدمون يتطلعون إلى تصوير أشياء بعيدة، فيمكنهم استخدام عدسة زوم بيرسكوب التي تدعم نطاق تكبير أقصى يصل إلى 200 مرة.

كاميرا مزدوجة المصفوفة - Dual-Matrix Camera Design

تصميم هاتف HUAWEI P50 Pro من خارج هذا العالم، على عكس أي شيء آخر في السوق، فإن تصميم الكاميرا Dual-Matrix هو مزيج مثالي من الشكل والوظيفة، إعداد الحلقة المزدوجة لافت للنظر بصريًا ويمكن التعرف عليه على الفور. يستخدم هاتف HUAWEI P50 Pro شاشة منحنية ثلاثية الأبعاد مع كاميرا ذات ثقب واحد. مع شاشة عالية الوضوح - HDR تدعم التدرج اللوني الكامل P3؛ التي توفر تجربة بصرية مذهلة لكل من الترفيه عن طريق الفيديو واللعب على حد سواء. تتميز الشاشة على هاتف HUAWEI P50 Pro بشاشة True-Chroma مقاس 6.6 بوصة بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز مع معدل أخذ عينات باللمس 300 هرتز. مع تصنيف IP68، يمكنك التأكد من أنك ستكون محميًا من العوامل الجوية أثناء التنقل.

بطارية كبيرة مع دعم الشحن فائق السلكي واللاسلكي من هواوي - HUAWEI SuperChargeTM

يحقق هاتف HUAWEI P50 Pro توازنًا مثاليًا بين عمر البطارية وسرعة الشحن السريع. إنه يشتمل على بطارية ضخمة تبلغ 4360 مللي أمبير في الساعة في جسمه النحيف، بينما يدعم أيضًا الشحن فائق السرعة من هواوي - HUAWEI SuperCharge بقوة 66 واط والشحن اللاسلكي HUAWEI SuperCharge بقدرة 50 واط.

تجربة مستخدم خيالية وملهمة بفضل ميزات الجهاز الفائق

يعمل هاتف HUAWEI P50 Pro على واجهة المستخدم EMUI 12، والذي يوفر تجربة مستخدم مباشرة وسلسة وآمنة وموثوقة للعمل، أو الدراسة أو الألعاب أو الترفيه أو تحرير الفيديو. بفضل ميزات الجهاز الفائق - Super Device، قامت هواوي بدمج أدوات مختلفة في قائمة لوحة التحكم (Device +) من خلال تمرير بسيط يمكن للمستخدمين استكشاف لوحة التحكم والوصول السريع إلى إعدادات تشغيل الصوت وWi-Fi وBluetooth، بالإضافة إلى جعلها أسهل في التحكم في أجهزة متعددة كما لو كانوا يتحكمون في جهاز واحد فقط.

مع نظام الملفات الموزعة، يمكن أن يعمل هاتف HUAWEI P50 Pro أيضًا كوحدة تخزين خارجية متصلة لاسلكيًّا بجهاز الحاسوب، مما يعني أنه يمكنك الوصول إلى الملفات التي تريدها بسهولة أكبر من أي وقت مضى.

باستخدام هاتف HUAWEI P50 Pro، يمكن للمستخدمين أيضًا تحويل مكالمات ميزة MeeTime إلى تلفاز HUAWEI Vision الذكي وإجراء المكالمة من خلال الاستفادة من الشاشة الكبيرة والكاميرا ومكبرات الصوت. يمكن للمستخدمين أيضًا مشاركة شاشاتهم بسهولة أثناء مقطع فيديو وحتى تحديد الأماكن الرئيسية لعرض الأفكار المهمة مباشرةً.

من الواضح مما تقدّم أنّ الهاتف الجديد سيمثّل ثورة في فئة الهواتف الذكية الرائدة هذا العام، ولذلك قمنا بإدراجه كهاتف مفضّل لعام 2022.