ترقية "الحربي" لرتبة "مقدم" في 911 بمنطقة مكة المكرمة

قلّد مدير مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 بمنطقة مكة المكرمة، العقيد محمد بن فازع اللحياني، بمكتبه، المقدم ناصر بن عبدالخالق الحربي بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته؛ متمنيًا له التوفيق في مسيرته العملية في خدمة الوطن.

وأعرب المقدم "الحربي" عن سعادته، مؤكدًا أن الترقية ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين ثم المليك والوطن.