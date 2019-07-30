"فهد بن سلطان" يستقبل المعزين في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزير، اليوم، بقاعة الاستقبالات بالإمارة، المعزين من أهالي المنطقة والأعيان ومشايخ القبائل الذين عبروا عن تعازيهم ومواساتهم بوفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- داعين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.