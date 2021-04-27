سحب رعدية ممطرة تواعد منطقة المدينة المنوّرة اليوم

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله تعالى- تضمن سحباً رعدية ممطرة، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية والمهد ووادي الفرع.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الواحدة ظهراً وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.
تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله تعالى- تضمن سحباً رعدية ممطرة، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية والمهد ووادي الفرع.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الواحدة ظهراً وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.