الأهلي ينهي علاقته بالمدرب فلادان ميلويفيتش.. ويكلف يوسف عنبر مدرّبًا للفريق

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة عبد الإله بن معتوق مؤمنة إنهاء علاقته بمدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي "فلادان ميلويفيتش" بالتراضي بعد أن أنهى جميع الإجراءات القانونية اللازمة بين الطرفين، كما قام بتكليف المدرّب الوطني الكابتن يوسف عنبر بقيادة الفريق حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي.

وقدمت إدارة النادي شكرها للمدرب الصربي فلادان ميلويفيتش، على الفترة التي قضاها في تدريب الفريق الكروي الأول، متمنية له التوفيق في محطته التدريبية المقبلة.

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24 مارس 2021 - 11 شعبان 1442 06:43 PM

الأهلي ينهي علاقته بالمدرب فلادان ميلويفيتش.. ويكلف يوسف عنبر مدرّبًا للفريق

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة عبد الإله بن معتوق مؤمنة إنهاء علاقته بمدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي "فلادان ميلويفيتش" بالتراضي بعد أن أنهى جميع الإجراءات القانونية اللازمة بين الطرفين، كما قام بتكليف المدرّب الوطني الكابتن يوسف عنبر بقيادة الفريق حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي.

وقدمت إدارة النادي شكرها للمدرب الصربي فلادان ميلويفيتش، على الفترة التي قضاها في تدريب الفريق الكروي الأول، متمنية له التوفيق في محطته التدريبية المقبلة.

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