"الفضلي": المشاريع البيئية والمائية تحت التنفيذ بتبوك تتجاوز مليار ريال

توجيهات القيادة تؤكد أهمية الوقوف على احتياجات المناطق من الخدمات

أكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، أن منطقة تبوك تضم مشاريع في مجالات المياه والبيئة والزراعة لا تزال تحت التنفيذ تزيد تكلفتها عن مليار ريال وستحظى بمشاريع أخرى.

وأشار إلى أن الوزارة ماضية في تنفيذ استراتيجيات البيئة والمياه والزراعة نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 مع الاستمرار في إكمال المشاريع وانطلاق مشاريع أخرى.

جاء ذلك عقب تدشين الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، أمس 10 مشروعات بيئية ومائية تخدم مدن ومحافظات وقرى منطقة تبوك.

ولفت الوزير إلى أن توجيهات القيادة الحكيمة دائماً ما تؤكد أهمية الوقوف على احتياجات المناطق من الخدمات ومتابعة تنفيذ المشاريع.

وذكر أنه اطلع على عدد من المشاريع والمزارع الرئيسية في منطقه تبوك، والتقى بالأهالي واستمع إلى مقترحاتهم واحتياجات المنطقة.

يُذكر أن وزير البيئة والمياه والزراعة تفقد عدداً من المشاريع بالمنطقة منها مشروعان للخدمات البيئية بالمنطقة، وهي إنشاء خطوط رئيسة وشبكات الصرف الصحي بمدينة تبوك المرحلة الثانية عشر، وكذلك إنشاء خطوط وشبكات الصرف الصحي بمدينة تبوك المرحلة الرابعة عشرة، كما قام بجولة على قاع شرورة ومحطة المعالجة، وموقع التشجير الثاني المجاور للمحطة، التي تبلغ مساحته 10 ملايين متر مربع وزرع حتى الآن 350 ألف شجرة كما زار شركة تبوك الزراعية، ومزارع المواطن علي الحمودي إحدى أكبر المزارع بالمنطقة.



وعقد "الفضلي" اجتماعاً بمنسوبي فرع الوزارة بالمنطقة، ووحدة المياه بتبوك وحث على ضرورة تقديم الخدمة المثلى للمواطنين وتيسير الإجراءات والعمل على تحقيق توجيهات القيادة الحكيمة، فيما يتعلق بخدمة المواطنين.