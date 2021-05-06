المغرب: تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية لشهر إضافي

ذلك في إطار مواصلة الإجراءات الوقائية لمكافحة تفشي وباء كورونا

قررت الحكومة المغربية اليوم تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية لشهر إضافي، وذلك في إطار مواصلة الإجراءات الوقائية لمكافحة تفشّي وباء كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأوضح بيان لرئاسة الحكومة أن المدة الجديدة لحالة الطوارئ الصحية تمتدّ من 10 مايو الحالي إلى 10 يونيو المقبل، انسجامًا مع توصيات الجهات الصحية المختصة.

المغرب فيروس كورونا الجديد

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06 مايو 2021 - 24 رمضان 1442 09:41 PM

ذلك في إطار مواصلة الإجراءات الوقائية لمكافحة تفشي وباء كورونا

المغرب: تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية لشهر إضافي

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرباط

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قررت الحكومة المغربية اليوم تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية لشهر إضافي، وذلك في إطار مواصلة الإجراءات الوقائية لمكافحة تفشّي وباء كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأوضح بيان لرئاسة الحكومة أن المدة الجديدة لحالة الطوارئ الصحية تمتدّ من 10 مايو الحالي إلى 10 يونيو المقبل، انسجامًا مع توصيات الجهات الصحية المختصة.

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المغرب فيروس كورونا الجديد

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