وظائف نسائية شاغرة على بند الأجور ببلدية الجموم .. هنا الشروط والتخصصات

التقديم يبدأ اليوم ولمدة 4 أيام .. اجتياز المقابلة الشخصية وإرفاق الدورات التدريبية

أعلنت بلدية محافظة الجموم، توافر وظائف نسائية على بند الأجور، ويبدأ التقديم عليها من اليوم الأحد ولمدة أربعة أيام، بمقر البلدية - إدارة شؤون الموظفين.

واشترطت البلدية على المتقدمات، أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية، والمؤهلات المطلوبة هي؛ بكالوريوس إدارة عامة وبكالوريوس حاسب آلي، وبكالوريوس تغذية، وبكالوريوس كيمياء أو أي مؤهل علمي مع خبرة في مجال العمل المطلوب.

إلى جانب ذلك، اشترطت البلدية إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة، وألا تكون المتقدمة موظفة، أو مفصولة من خدمة الدولة، وألا يكون قد صدر بحق المتقدمة حكم شرعي سابق.

وطالبت "البلدية" من المتقدمات إرفاق الدورات التدريبية المناسبة في مجال العمل المطلوب، كما اشترطت على المتقدمات ضرورة اجتياز المقابلة الشخصية للوظيفة.