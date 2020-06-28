المملكة في 7 أيام .. إعلان إقامة الحج واندماج الأهلي وسامبا وتعافي النفط والصلاة في مكة

إدانة الحوثيين ودعم مصر حراك سعودي عالمي

شهدت أحداث الأسبوع الماضي تطورات كثيرة، عطفًا على قرار المملكة عودة الحياة إلى طبيعتها في الكثير من الأنشطة والمجالات التي توقفت على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد. ومن هذه الأحداث زيادة أعداد الموظفين في مقرات العمل، وفرض بروتوكولات التعامل اليومي.

وبجانب أحداث كورونا وتداعياتها، كانت هناك أحداث سياسية مهمة، لعل أبرزها إدانة مجلس الوزراء السعودي والعديد من دول العالم للحوثيين المدعومين من إيران، بعد ضرب صواريخ وإطلاق طائرات مفخخة على الأعيان المدنية في المملكة، إلى جانب موقف المملكة الرسمي تجاه ما يحدث في ليبيا، ودعم حق مصر في حماية حدودها الغربية وصد الأطماع التركية. هذا فضلاً عن أحداث اقتصادية لا تقل أهمية عن بقية الأحداث.

طائرات مفخخة

عقد مجلس الوزراء جلسته عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. وفي بدء الجلسة اطلع مجلس الوزراء على جملة من التقارير ذات الصلة بجائحة فيروس كورونا. وجدَّد المجلس إدانة السعودية واستنكارها الشديدين لإطلاق الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران (8) طائرات دون طيار (مفخخة) و(3) صواريخ باليستية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالسعودية.

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موسم الحج

صدر عن وزارة الحج البيان الآتي: نظرًا لما يشهده العالم من تفشٍّ لفيروس كورونا المستجد في أكثر من 180 دولة حول العالم، وبلغ عدد الوفيات المتأثرة به قرابة نصف مليون حالة وفاة، وأكثر من 7 ملايين إصابة حول العالم، وعدم توافُر اللقاح والعلاج للمصابين بعدوى الفيروس حول العالم، وللحفاظ على الأمن الصحي العالمي، فقد تقرر إقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة جدًا للراغبين في أداء مناسك الحج من مختلف الجنسيات من الموجودين داخل السعودية؛ وذلك حرصًا على إقامة الشعيرة بشكل آمن صحيًا.

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انتهاك خطير

أكدت المملكة أن محاولات المحتل الإسرائيلي ضم مزيدًا من الأراضي الفلسطينية المحتلة بالضفة الغربية وغور الأردن تمثل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومن شأن هذه الخطوة أن تقضي على كل فرص التوصل إلى سلام دائم وشامل. جاء ذلك في كلمة المملكة أمام مجلس الأمن الدولي خلال جلسته المنعقدة افتراضيًا لمناقشة بند "الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك المسألة الفلسطينية" التي قدمها كتابيًا نائب المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي.

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4 دول

أصدرت جامعة الدول العربية قرارًا برفضها التدخلات الأجنبية في ليبيا، ومخططات تقسيم البلد، داعية إلى تفكيك الميليشيات، وإخراج المرتزقة والجماعات الإرهابية والمسلحة من البلاد التي مزقتها الصراعات. واشتمل القرار الذي حمل رقم 8523، وصدر بعد اجتماع طارئ بشأن ليبيا، بناء على طلب من مصر، على 14 بندًا، وواجه تحفظًا على بعض بنوده من دول: الصومال، وقطر، وتونس، وليبيا.

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الاجتماع العشرين

رأس المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله المعلمي؛ بصفته رئيس المجلس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، أخيرًا، الاجتماع الافتراضي العشرين للمجلس الاستشاري لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب (UNCCT). وجرى خلال الاجتماع مناقشة التقرير السنوي لعام 2019م وتقرير أبرز المشروعات ربع السنوية لعام 2020 للمركز، ومراجعة برامج مركز الأمم المتحدة مكافحة الإرهاب من أجل إعداد وثيقة جديدة لإطار البرنامج الإستراتيجي متعدد السنوات، والاطلاع على برنامج مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الرائد "دعم الدول الأعضاء في مقاضاة الإرهابيين المشتبه فيهم وتأهيلهم وإعادة إدماجهم، بمن فيهم المقاتلون الإرهابيون الأجانب وأسرهم".

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عودة المقيمين

أكدت المديرية العامة للجوازات السعودية، أنه لن يسمح بالعودة للمملكة من المقيمين إلا بعد انتهاء أزمة جائحة كورونا المستجد وإعلان ذلك رسميًا وبموجب تأشيرة دخول سارية المفعول. جاء ذلك في رد على استفسار من أحد المغردين بسؤاله: "مقيم عمل خروج وعودة هل يستطيع العودة قبل انتهائها أو أنه لا يمكن دخول السعودية إلا بعد انتهاء جائحة كورونا؟"، ليرد الحساب الرسمي بقوله: "‏‎أهلاً بك، عزيزي لن يسمح لك بالعودة إلا بعد انتهاء أزمة جائحة كورونا المستجد وإعلان ذلك رسميًا، وبموجب تأشيرة دخول سارية المفعول سعدنا بتواصلك".

https://sabq.org/25gn8f

دعم مصر

قالت وزارة الخارجية إن حكومة المملكة تؤكد أن أمن جمهورية مصر جزءٌ لا يتجزأ من أمن المملكة والأمة العربية بأكملها، وتقف السعودية إلى جانب مصر في حقها في الدفاع عن حدودها وشعبها من نزعات التطرف والميليشيات الإرهابية وداعميها في المنطقة. وتعبِّر السعودية عن تأييدها لما أبداه رئيس مصر عبدالفتاح السيسي، بأنه من حق مصر حماية حدودها الغربية من الإرهاب.

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كسوف الشمس

تشهد شبه الجزيرة العربية، كسوفًا حلقيًا للشمس هو الثاني خلال 6 أشهر، حيث يصادف ذلك مع أول أيام الصيف وأطول نهار في العام، وهو اليوم الذي يسمى بالانقلاب الصيفي حيث تصل الشمس لأقصى ميل لها شمالاً. ويتمثل هذا الحدث في ظاهرة كسوف الشمس، التي تتسم هذا العام بكونها كسوفًا حلقيًا، وهو ما يطلق عليه اسم "حلقة النار"، وتبدو الشمس خلاله أشبه بخاتم ذهبي، حيث يغطي القمر معظم أجزائها من الوسط.

https://sabq.org/tNH32p

الصلاة في مكة

تزاحمت الصور في مواقع التواصل الاجتماعي، ناقلةً أول صلاة تُقام في مكة المكرمة، بعد تعليق دام نحو ثلاثة أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد. وأظهرت صور نشرتها إمارة منطقة مكة المكرمة؛ جوامع ومساجد العاصمة المقدسة، وهي تستقبل المصلين في أول صلاة فجر تُقام بعد تعليق دام 3 أشهر؛ بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، وسط إجراءات احترازية، أبرزها التباعد بين المصلين، وترك المسافات بين كل صفين.

https://sabq.org/RbVQBJ

الموارد البشرية

مع عودة الحياة إلى طبيعتها قال مصدر مسؤول في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إن عودة موظفي وموظفات القطاع العام لمقار أعمالهم بما لا يزيد على نسبة 75 ٪ من إجمالي الموظفين في الجهة الحكومية في جميع مدن ومحافظات المملكة ستكون ابتداءً من يوم الأحد 21 يونيو. وعليه فإن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تشدد على استمرار العمل بتطبيق البروتوكولات الوقائية للقطاع العام للحد من انتشار فيروس كورونا.

https://sabq.org/gbSq3K

الإجراءات الاحترازية

صرَّح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأنه إلحاقًا للإجراءات الاحترازية والتدابير "البروتوكولات" الوقائية للقطاعات، فإنها تعلن عن الإجراءات الاحترازية والتدابير "البروتوكولات" الوقائية للقطاعات للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، التي تقتضيها متطلبات عودة الأوضاع العامة لطبيعتها.

https://sabq.org/6jyw3W

الميليشيا الحوثية

صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، بأن الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران قامت بإطلاق (8) طائرات دون طيّار (مفخخة) لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة، وتمكنت قوات التحالف المشتركة من اعتراضها وتدميرها، كما أطلقت الميليشيا الحوثية الإرهابية 3 صواريخ باليستية من محافظة صعدة باتجاه المملكة، حيث تمكنت القوات المشتركة للتحالف من اعتراض صاروخين باليستيين باتجاه مدينة نجران وصاروخ باليستي باتجاه مدينة جيزان.

https://sabq.org/Q6yVkh

أسعار النفط

سجلت أسعار النفط ارتفاعًا بنحو 2 بالمائة، مدعومة بمؤشرات على تحسن طفيف في الاقتصاد الأمريكي، وزيادة محدودة في الطلب على الوقود. وارتفع خام برنت 74 سنتًا بما يعادل 1.8 بالمائة ليتحدد سعر التسوية عند 41.05 دولار للبرميل. وأغلق الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط على ارتفاع 71 سنتًا أو 1.9 بالمائة إلى 38.72 دولار.

https://sabq.org/P6nBqw

اندماج "الأهلي وسامبا"

وقع البنك الأهلي التجاري، اتفاقية إطارية مع مجموعة سامبا المالية للبدء بدراسات العناية المهنية اللازمة والتفاوض على الأحكام النهائية والملزمة فيما يتصل بصفقة اندماج محتملة بين البنكين.

واتفق الطرفان، بشكل غير ملزم، على أنه في حال تقرر تنفيذ الصفقة المحتملة، فسيتم إتمامها عن طريق الاندماج بحيث يكون البنك الأهلي هو البنك الدامج، وستكون مجموعة سامبا المالية هي البنك المندمج، وذلك وفقًا لأحكام نظام الشركات ولائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية وغيرها من الأنظمة واللوائح ذات الصلة.

https://sabq.org/9hCD42

مفقودة بريدة

أكملت فتاة يومها الرابع عشر دون عودتها إلى منزل أسرتها بمدينة بريدة، حيث اختفت في ظروف غامضة وبلا أسباب تدعو للتغيب، حيث خرجت الفتاة "15 عامًا" من منزلها في حي الريان شرق بريدة إلى وجهة غير معلومة، تاركة خلفها هاتفها الخاص وفور فقدانها جرى إبلاغ الجهات الأمنية، ولم تسفر عمليات البحث من العثور عليها.

وأظهرت كاميرات إحدى الشقق المفروشة الاشتباه بفتاة استقلت سيارة من نوع "كيا" ثم مضت مع أحد الشوارع الرئيسة المجاورة لمنزل ذوي المفقودة تزامنًا مع توقيت اختفائها.

وكشف الأب المكلوم أن فلذة كبده لا تعاني أمراضًا عقلية، ولم تتعرض لعنف أسري نتج عنه هذا التصرف، مشيرًا إلى أنها تحظى بعناية واهتمام وسط بيئة آمنة أثمرت عن تفوقها الدراسي ونجاحها من الصف الثالث متوسط ، وناشد إمارة منطقة القصيم والشرطة بتعزيز وتكثيف عمليات البحث عن ابنتهم، ومعاقبة كل من غرر بها أو استضافها.

https://sabq.org/YDxsRm