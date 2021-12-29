"التجارة": إلزام العاملين والزائرين للمولات بالكمامة بدايةً من صباح الغد

"الحسين": في الأماكن المغلقة والمفتوحة وتطبيق إجراءات التباعد "1.5م"

أعلن المتحدث باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين أنه ابتداءً من صباح غدٍ الخميس، سيتم إلزام العاملين والزائرين في الأماكن المغلقة والمفتوحة بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد "1.5م".

وقال "الحسين": "يشمل ذلك المولات والمراكز والمنشآت التجارية كافة".

وكان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، قد صرّح بأنه بناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة بشأن الوضع الوبائي، وتزايد الإصابات بفيروس كورونا كوفيد-19 والسلالات المتحورة منه، وانطلاقاً من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على حماية صحة المواطنين والمقيمين وقاصدي الحرمين الشريفين والحفاظ على سلامتهم؛ فقد تقرّر ما يلي:

- إعادة الإلزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن (المغلقة والمفتوحة) والأنشطة والفعاليات، وذلك ابتداءً من الساعة 00: 7 من صباح يوم الخميس 26 جمادى الأولى 1443هـ؛ الموافق 30 ديسمبر 2021م.