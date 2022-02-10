شرطة الخبر تطيح بمقيمين حاولا ترويج 822 جراماً من الشبو

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية بأن شرطة محافظة الخبر قبضت على مقيْمَين من الجنسية الباكستانية مخالفَيْن لنظام الإقامة؛ لمحاولتهما ترويج (822) جرامًا من مادة الميث إمفيتامين المخدر (الشبو).
وذكر المتحدث أنه تم توقيفهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.الجهات الأمنية شرطة المنطقة الشرقية
اتخذت بحقهما الإجراءات النظامية وأحالتهما لجهة الاختصاص
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية بأن شرطة محافظة الخبر قبضت على مقيْمَين من الجنسية الباكستانية مخالفَيْن لنظام الإقامة؛ لمحاولتهما ترويج (822) جرامًا من مادة الميث إمفيتامين المخدر (الشبو).
وذكر المتحدث أنه تم توقيفهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.