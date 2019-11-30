شاهد.. "معشوقة الملايين" تتحوّل لمركبة رياضية بمواصفات خيالية

بنظامَيْ دفع أمامي ورباعي وتعديلات تجعل العجلات أكبر وأعرض

كشفت مواقع مختصّة بشؤون السيارات، عن عزم "هيونداي" إطلاق نماذج رياضية مميزة من سيارات Sonata معشوقة الملايين حول العالم.



وأفادت التسريبات بأن نماذج N-Line المعدلة من هذه المركبات ستأتي بتصميم شبيه بتصميم Sonata الحالي، الذي يتميّز بالانسيابية العالية والجناح الهوائي الصغير على مؤخرة المركبة، لكنها ستتضمّن تعديلات تشمل العجلات التي ستصبح أكبر وأعرض، وستزود بفتحات هوائية كبيرة تحسن من أيروديناميكيتها على السرعات الكبيرة.



ووفق ما نقله السبت موقع "روسيا اليوم": من المتوقع أن تزود هذه المركبات بقمرة في غاية الأناقة والتطور، بواجهة قيادة مميزة عليها شاشات تعمل باللمس شبيهة بشاشات سيارات مرسيدس الجديدة من الفئة E.



كما ستحصل هذه المركبات على نظامَيْ دفع أمامي ورباعي، ونظام خاص يسمح بركنها عن بعد بالاعتماد عبر مفتاحها اللاسلكي.



ويفترض أن تحصل هذه المركبات على محركات توربينية بأربع أسطوانات بسعة 2.5 ليتر وعزم 275 حصانًا، وعلب سرعة أوتوماتيكية بثماني مراحل.