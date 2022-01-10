خلال 24 ساعة.. الكويت تسجل 3683 إصابة جديدة بكورونا ووفاة واحدة و544 حالة شفاء

سجلت الكويت 3683 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 437602 حالة.

وأفادت وزارة الصحة الكويتية اليوم أنه سُجِّلت 544 حالة شفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 414241 حالة، كما سُجِّلت حالة وفاة جراء الإصابة، ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 2472 حالة.