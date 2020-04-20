"محافظة جدة" تقود 11 جهة حكومية لرصد العمالة.. تعرف على النتيجة

غياب 10 محافظات بمنطقة مكة عن خارطة "الرصد اليومي" لـ"كورونا"

تكثف اللجنة المكلفة برصد المجمعات السكنية بمحافظة جدة، والمكونة من 11 جهة حكومية بقيادة المحافظة؛ جهودها لرصد العمالة الأجنبية في جميع أحياء المحافظة وفحصها، والتأكد عن سلامتهم من الإصابة بفيروس "كورونا".

وعلمت "سبق" أنه تم الوقوف حتى الوقت الحالي على 244 مجمعاً سكنياً داخل المدن الصناعية وخارجها، وجرى فحص 61970 عاملاً بتلك المجمعات؛ للتأكد من وجود فيروس "كورونا" من عدمه، فيما أظهرت النتائج سلامتهم.

وغابت اليوم 10 محافظات بمنطقة مكة المكرمة عن خارطة الرصد اليومي للمصابين على مستوى المملكة.