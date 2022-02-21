القبض على 6 أشخاص لحيازتهم وترويجهم 101 كيلوجرام من الحشيش وأقراص الإمفيتامين

مكافحة المخدرات: جرى إيقافهم واتُّخِذت بحقهم الإجراءات النظامية وتم إحالتهم إلى النيابة العامة

صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، بأن المتابعة الأمنية لجرائم تهريب المخدرات وترويجها، أسفرت عن القبض على (6) مواطنين في محافظة الدائر بمنطقة جازان؛ لحيازتهم وترويجهم (101) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر، وأقراص من مادة الإمفيتامين المخدر، وأخرى خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وضُبِط بحوزتهم (3) أسلحة وطلقات حية، وجرى إيقافهم، واتُّخِذت بحقهم الإجراءات النظامية، وتم إحالتهم إلى النيابة العامة.

المديرية العامة لمكافحة المخدرات

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21 فبراير 2022 - 20 رجب 1443 10:55 AM

مكافحة المخدرات: جرى إيقافهم واتُّخِذت بحقهم الإجراءات النظامية وتم إحالتهم إلى النيابة العامة

القبض على 6 أشخاص لحيازتهم وترويجهم 101 كيلوجرام من الحشيش وأقراص الإمفيتامين

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، بأن المتابعة الأمنية لجرائم تهريب المخدرات وترويجها، أسفرت عن القبض على (6) مواطنين في محافظة الدائر بمنطقة جازان؛ لحيازتهم وترويجهم (101) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر، وأقراص من مادة الإمفيتامين المخدر، وأخرى خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وضُبِط بحوزتهم (3) أسلحة وطلقات حية، وجرى إيقافهم، واتُّخِذت بحقهم الإجراءات النظامية، وتم إحالتهم إلى النيابة العامة.

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المديرية العامة لمكافحة المخدرات

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