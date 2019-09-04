في مشهدٍ مهيب.. تشييع جنازة غريقي "غدير البنات" بالطائف

تقبل أقاربهما التعازي من المشيعين الذين عبروا عن مواساتهم

في مشهدٍ مُهيب، شيعَ اليوم الأربعاء، عدد كبير من المُصلين جنازة غريقي غدير البنات بالطائف "الزوج وزوجته"، بعد أن أُديت عليهما صلاة الجنازة في جامع العباس، فيما اكتظت المقابر بأعداد كبيرة منهم، والذين شاركوا في التشييع والدفن، وسط علامات من الأسى والحزن الذي كان ظاهراً على وجوه أقاربهما.

وتفصيلاً، حملت الجنازتان على الأكتاف وسارتا بشكلٍ سريع، فيما كان قد تقبل أقارب الغريقين التعازي من قِبل المُصلين والذين اصطفوا مُعبرين عن مواساتهم لهم في ذلك الحدث.

وشهدت الطائف الحادثة المؤلمة، يوم الأحد الماضي، حيث غرق الزوجان اليمنيان في غدير البنات، وتمكنت فرق الإنقاذ من العثور على الرجل أمس الأول الاثنين، بعد أن عثرت على الزوجة في اليوم الذي يسبقه، بعد أن فارقا الحياة، وتم حينها تسليم جثماني الزوجين للجهات المختصة بشرطة محافظة الطائف؛ لكونها الجهة المختصة بذلك.