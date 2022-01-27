بالصور.. انطلاق مهرجان "الكليجا" بمركز النخلة ببريدة لدعم الأسر المنتجة

يستمر 10 أيام بمشاركة أكثر من 300 أسرة منتجة ومؤسسات متخصصة

انطلق يوم أمس الأربعاء مهرجان الكليجا بتنظيم الغرفة التجارية بمنطقة القصيم بمركز النخلة بمدينة التمور ببريدة.

ويستمر المهرجان 10 أيام لعرض وبيع أصناف قرص الكليجا الذي تصنعه الأيادي السعودية بنكهات متعددة، ويعد مصدر دخلٍ لكثير من الأسر التي امتهنت وتفرّغت لهذه الصناعة الشتوية التي اشتهرت بها القصيم.

ويشارك في المهرجان أكثر من 300 أسرة منتجة ومؤسسات متخصصة بصناعة الأكلات الشعبية والمشغولات اليدوية التي تشتهر بها المنطقة، بالإضافة إلى عدد من الشركات والمؤسسات التجارية المتخصصة.

ويهدف المهرجان إلى دعم الأسر المنتجة والسيدات وتعزيز ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال، وإيجاد منصة لتطوير وتسويق وعرض وبيع المنتجات الشعبية، كما يقدم للزوار دورات تدريبية وثقافية وحرفية، وعدداً من البرامج الاجتماعية والترفيهية التي تعنى بشرائح المجتمع.