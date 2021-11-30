أسرة "العتيبي" تناشد البحث عن ابنها "عبدالعزيز" المفقود من "سامر جدة"

خاله يؤكد لـ"سبق" أنه لا يعاني أي أمراض جسدية أو نفسية

ناشد ذوو المواطن عبدالعزيز العتيبي البحث عن ابنهم الذي خرج من منزل جدته يوم أمس الاثنين من حي السامر بمحافظة جدة ولا يزال مفقودًا حتى الآن.

وتعود تفاصيل فقده- كما روى خاله لـ"سبق"، بأن المفقود "عبدالعزيز" لا يعاني أي أمراض جسدية أو نفسية وخرج مساء يوم أمس الاثنين من منزله في حي السامر وتحديدًا من موقع التيسير وادي مريخ ليختفي عن الأنظار بعدها ولم يتم العثور عليه حتى الآن.

وأشار إلى أن المفقود يبلغ من العمر 15 عامًا ويلبس ثوبًا شتويًا لونه "أزرق غامق" ويرتدي جاكيت أسود وأبلغنا الجهات الأمنية التي لا تزال تكثّف البحث عنه بمساعدة الأقارب فيما لا يزال مفقودًا.

ويأمل ذوو "العتيبي" من قراء "سبق" التواصل معهم في حال العثور عليه أو حتى الاشتباه بمواصفاته على رقم الجوال التالي: 0503529335 ؛ أو تبليغ أقرب مركز للشرطة.