"ولادة مكة" يستقبل 27895 حالة خلال شهر رمضان المبارك

من بينها 462 ولادة طبيعية و252 قيصرية و1561 حالة تنويم

كشف مدير مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة الدكتور أحمد بن غيث المحمادي، عن الحالات التي استقبلها المستشفى خلال شهر رمضان المبارك لعام 1440هـ والتي بلغت ٢٧٨٩٥ حالة، حيث بلغ عدد المراجعين للعيادات الخارجية ٥٦١٨ وبلغ عدد المراجعين للطوارئ ١٢٩٧٢ حالة.

وتفصيلاً، أوضح "المحمادي" أن عدد الولادات بلغت ٧١٤ ولادة وتنوعت ما بين ٤٦٢ ولادة طبيعية و٢٥٢ ولادة قيصرية كما بلغت حالات التنويم ١٥٦١ حالة، مشيرًا إلى حرص كل أقسام المستشفى على الالتزام بالمعايير الأساسية لسلامة المرضى.

وأكد "المحمادي" أن ولادة مكة يضم نخبة رائدة من الكوادر الطبية والفنية والإدارية، إضافة إلى وجود خبراء يعملون في مجال تحسين الجودة والرعاية الصحية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمرضى والمراجعين وضيوف الرحمن.

ويأتي ذلك وفق خطط واستراتيجيات الصحة تماشيًا مع توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين ممثلة بوزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، ودعم مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير.

ولفت "المحمادي" إلى أن مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة عمل على تجهيز كل مرافقها بأحدث الأجهزة الطبية وبذل المزيد من الجهود في شهر رمضان المبارك، وذلك في سبيل خدمة مرتادي المستشفى من المواطنين والمعتمرين، والذي يعمل على مدار الأربع والعشرين ساعة.

