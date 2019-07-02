بعد التوجيه.. مدير "تعليم الأفلاج" يقف على تهيئة سكن 41 معلماً جديداً

أكد ضرورة توفير كل سبل الراحة للمعلمين وتقديم ما يساعدهم

وقف ‏مدير "تعليم الأفلاج" ‏الدكتور محمد آل مغيرة، على سكن 41 معلماً جديداً وفرته لهم إدارة التعليم في بيت الطالب.

‏وقام ‏‏"آل مغيرة" ‏‏بعد ظهر اليوم الثلاثاء، يرافقه المستشار التعليمي راشد العجالين ورئيس قسم النشاط الطلابي ناصر الذيبان، بالوقوف ‏عن ‏كثب على تجهيز السكن للمعلمين، مؤكداً ضرورة توفير كل سبل الراحة للمعلمين وتقديم ما يساعدهم.

‏وكانت "سبق" قد انفردت مساء أمس بنشر خبر توجيه مدير "تعليم الافلاج" بتوفير سكن للمعلمين الجدد الموجهين للتدريس ‏بالمحافظة، ‏حيث لقيت تلك المبادرة إشادة وثناء من المجتمع، ‏وتفاعل عدد الجهات الأهلية والشقق المفروشة بالمحافظة، وأعلنت تكفلها بتوفير سكن مجاني للمعلمات الموجهات للأفلاج طيلة فترة إجراءات المقابلة ومسوغات التعيين.

وعلّق الزميل الإعلامي بدر الجبل على المبادرة في تغريدة له على "تويتر" بقوله: رسم تعليم الأفلاج وشرورة صورة ذهنية رائعة أمام المعلمين والمعلمات المُعينين حديثاً.

ووفّر "تعليم الافلاج" السكن لحين الانتهاء من إجراءات التعيين، فيما رحّب "تعليم شرورة" بهذه الخطوة من خلال وضع لافتات بالمطار وعلى مداخل المدينة مع توفير استديو للتصوير مجاناً.

وقال المختص بالاتصال والعلاقات طارق الأحمري في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر": بعد قرارات وزارة التعليم في التعيينات الجديدة، إدارتا تعليم شرورة والأفلاج تضربان مثال ممارسة علاقات عامة مميزة في الاهتمام بالمعلمين والمعلمات: توفير باصات نقل من المطار، وتوفير استديو تصوير لإنهاء الإجراءات، وتوفير سكن لحين انتهاء الإجراءات، ولوحات ترحيبية تقديرية.

من جهته، غرّد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ ظهر اليوم قائلاً: أبارك للمرشحين والمرشحات على الوظائف التعليمية في وزارة التعليم، وأشيد بالجهود المبذولة في إدارات التعليم لاستقبالهم وتسهيل إجراءات مقابلتهم، وأشكر الجهات الحكومية والخاصة على مبادراتهم الداعمة لهم، متمنياً لهم التوفيق، وأن يسهموا مع زملائهم وزميلاتهم في إثراء العملية التعليمية.