مصر.. مقتل 7 جنود في تحطم مروحية في سيناء

من قوة المراقبين الدوليين

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الخميس، عن مصدر إسرائيلي، أن 7 جنود من جنسيات مختلفة قُتلوا إثر تحطم مروحية لقوة المراقبين الدوليين في سيناء المصرية.



وقال المصدر إن القتلى هم 5 أميركيين وفرنسي وتشيكي، وجميعهم أعضاء في القوة الدولية المكلفة بمراقبة تطبيق اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل الموقع عام 1979.



وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن مروحية إسرائيلية تقوم بنقل الجرحى لتلقي العلاج في إسرائيل.