رئيس غرفة نجران: "إحسان" تصنع منهجًا جديدًا في تطوير العمل الخيري

تبرع مع رجال الأعمال في حملة "إحسان" وقدم شكره للقيادة لدعمها السخي

نوه رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بنجران محيميد بن صالح آل شرمة، بتبرع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- للحملة الوطنية عبر منصة إحسان، وسمو ولي عهده.



وأكد "آل شرمه" أن هذه الحملة تأتي بالشراكة الفاعلة مع مجموعة من الجهات الحكومية التي تكامل عملها؛ ليصنع منهجًا جديدًا في تطوير العمل الخيري وتحقيق رؤية المملكة الطموحة 2030.



وأضاف: ‏سعداء اليوم بإطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري⁩، حيث تتنادى النفوس الكريمة للبذل بسخاء ابتغاء الأجر من الله، ونتقدم جميعًا بالشكر للقيادة الرشيدة لدعمها السخي غير المستغرب في ⁧هذه الحملة⁩، وتشجيعها الدائم لتطوير القطاع الخيري في المملكة "العطاء بإحسان".



وتبرع "آل شرمه" وعدد من رجال الأعمال بمبالغ مالية في الحملة التي تم تدشينها بمنطقة نجران مساء اليوم.



يذكر أن منصة إحسان التي تشرف عليها "سدايا" جاءت لتنظيم العمل الخيري بالسعودية، وإيصال التبرعات الخيرية لمستحقيها عبر إطلاق منصة وطنية بمشاركة ممثلي وزارات عدة بالسعودية، وتهدف إلى تعزيز المسؤولية الاجتماعية للأفراد والمنشآت بشكل عام، ورفع كفاءة العمل التنموي، والارتقاء بقيم الانتماء الوطني والعمل الإنساني لدى الأفراد أو المؤسسات على حدٍ سواء، ومساندة الخدمات والبرامج والمنصات الوطنية المعنية بالتبرع على مستوى السعودية.