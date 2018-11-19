"أخضر 21" ينهي معسكره بانتصار ودي على فلسطين

اختتم المنتخب السعودي تحت 21 عامًا معسكره الإعدادي في جدة المُقام ضمن برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2020، بفوزه على شقيقه منتخب فلسطين بنتيجة 4-0 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

وجاءت أهداف الأخضر عن طريق اللاعب أيمن الحجيلي أولاً الذي افتتح التسجيل في الدقيقة (15)، وأضاف حسن القيد الهدف الثاني في الدقيقة (79)، فيما سجل زميله حسين النخلي الهدف الثالث في الدقيقة (81)، واختتم القيد الأهداف بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي بشوط المباراة الثاني.


ودخل المدير الفني سعد الشهري المباراة بقائمة مكونة من: صالح الوحيمد في حراسة المرمى، وأنس زباني، وعبدالإله العمري، وعبدالباسط هندي، وعبدالله اليوسف، ويوسف الحربي، ومحمد المجحد، وراكان الشملان، وسعد السلولي، وأيمن الحجيلي، وعبدالرحمن اليامي.

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19 نوفمبر 2018 - 11 ربيع الأول 1440 11:55 PM

"أخضر 21" ينهي معسكره بانتصار ودي على فلسطين

صحيفة سبق الإلكترونية

جدة

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اختتم المنتخب السعودي تحت 21 عامًا معسكره الإعدادي في جدة المُقام ضمن برنامج الإعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2020، بفوزه على شقيقه منتخب فلسطين بنتيجة 4-0 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

وجاءت أهداف الأخضر عن طريق اللاعب أيمن الحجيلي أولاً الذي افتتح التسجيل في الدقيقة (15)، وأضاف حسن القيد الهدف الثاني في الدقيقة (79)، فيما سجل زميله حسين النخلي الهدف الثالث في الدقيقة (81)، واختتم القيد الأهداف بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي بشوط المباراة الثاني.


ودخل المدير الفني سعد الشهري المباراة بقائمة مكونة من: صالح الوحيمد في حراسة المرمى، وأنس زباني، وعبدالإله العمري، وعبدالباسط هندي، وعبدالله اليوسف، ويوسف الحربي، ومحمد المجحد، وراكان الشملان، وسعد السلولي، وأيمن الحجيلي، وعبدالرحمن اليامي.

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