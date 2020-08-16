قراصنة يهاجمون الجيش الألماني والبرلمان.. ويستولون على معلومات مهمة

تسللوا إليهما عبر مؤسسة لخدمات النقل

اخترقت مجموعة من القراصنة مؤسسة تقدم خدمات النقل للقوات المسلحة الألمانية، ولأعضاء البرلمان الألماني، بحسب ما نقل "روسيا اليوم" عن قناة "أيه آر دي" الألمانية اليوم الأحد.

وذكرت القناة أن القراصنة تمكنوا من الوصول إلى البيانات الشخصية لعناصر الجيش وللسياسيين الألمان.

من ناحيته، أكد مصدر في وزارة الدفاع الألمانية صحة المعلومات المتعلقة بهجوم القراصنة على الشبكة المعلوماتية للمؤسسة.

وبين أن وزارة الدفاع أبلغت بوقوع الحادث الخميس الماضي، وبعد ذلك بدأ التحقيق.