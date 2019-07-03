في جدة.. التجارة تضبط مستودعًا يحوي ٦٩٣ طنًّا من زيوت الشعر المغشوشة

كشف عبدالرحمن الحسين المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار عن عملية ضبط نوعية في جدة لمستودع يحوي 693 طنًّا من زيوت الشعر المغشوشة، وأكثر من 266 ألف عبوة عطر مخالفة ومجهولة المصدر.

وقال: "تم إغلاق الموقع، واستدعاء المخالفين لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم".