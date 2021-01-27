"الوطني للأرصاد": حالة أمطار رعدية على محافظة العيص

تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله-، تضمن أمطاراً رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظة العيص.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية مساءً وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

حالة الطقس الأرصاد أمطار

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27 يناير 2021 - 14 جمادى الآخر 1442 10:04 AM

تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية

"الوطني للأرصاد": حالة أمطار رعدية على محافظة العيص

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله-، تضمن أمطاراً رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظة العيص.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية مساءً وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

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