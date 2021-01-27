"الوطني للأرصاد": حالة أمطار رعدية على محافظة العيص

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله-، تضمن أمطاراً رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظة العيص.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية مساءً وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.حالة الطقس الأرصاد أمطار
تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله-، تضمن أمطاراً رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظة العيص.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية مساءً وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.