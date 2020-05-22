بالفيديو.. العثور على الطفلة "مسك" التي فقدت اليوم بالمدينة

وسط فرحة كبيرة بين أهلها والموجودين حولها

عثر رجال الدفاع المدني بالمدينة المنورة عن الطفلة مسك التي فقدت اليوم في المدينة المنورة.

وكانت "سبق" قد نشرت مناشدة ذوي الطفلة التي فقدت بعد خروجها من المنزل اليوم ولم تعود، وسط جهود كثيرة قاموا بها الجهات الأمنية وذووها وبعض المتطوعين.

وتداول المغردون مقطع فيديو لأحد أبطال الدفاع المدني يحمل الطفلة بعد العثور عليها وسط فرحة كبيرة بين أهلها والموجودين.