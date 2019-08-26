الطائف.. حريق مركبة يُغلق طريق "الهدا- الكر"

الجهات المعنية تعمل على إعادة الطريق لوضعه الطبيعي

أعلنت الجهات المعنية، قبل قليل، إغلاق مؤقت لطريق "الهدا الكر" بمحافظة الطائف؛ بسبب حريق مركبة.

وأوضح الحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية "911" بموقع "تويتر"، قبل قليل؛ أنه تم إغلاق مؤقت لطريق الهدا - الكر بمحافظة الطائف؛ بسبب اندلاع حريق في إحدى المركبات، وأنه تم مباشرة الحريق من الجهات المعنية وجار العمل على إعادة الطريق لوضعه الطبيعي.