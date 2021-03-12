بالفيديو .. توافد عشرات المواطنين والمقيمين لأخذ لقاح كورونا بـ"الخرمة"

رفعوا شكرهم للقيادة على تسهيل الإجراءات وتعامل العاملين بمركز اللقاحات

يواصل مركز استقبال تطعيم لقاح فيروس بمركز مستشفى الخرمة العام ضد فيروس كورونا استقبال المسجلين بتطبيق "صحتي" لأخذ اللقاح بالمركز بكل يسر وسهولة.



وتفصيلاً، رصدت "سبق" خلال جولتها بمركز تطعيمات اللقاح توافد عشرات المواطنين والمقيمين لأخذ اللقاح بمستشفى الخرمة وفق إجراءات منظمة وترتيبات دقيقة لأخذ اللقاح في دقائق معدودة.



وعبّر عددٌ من المواطنين والمقيمين من خلال "سبق" عن شكرهم لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، ومدير مستشفى الخرمة العام ، على تسهيل إجراءات أخذ اللقاح وتعامل العاملين بمركز أخذ اللقاحات بمستشفى الخرمة مع الجميع سواء المواطن أو المقيم.



يُذكر أن موعد دوامات مركز التطعيمات بمستشفى الخرمة لأخذ لقاحات فيروس كورونا تبدأ من الساعة الرابعة عصرًا حتى الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل طوال الأسبوع.