"الطيران المدني" تُوقع مذكرة مع Oracle للتعاون في التحول الرقمي

على هامش فعاليات المؤتمر التقني الدولي "LEAP" في الرياض

وقّعت الهيئة العامة للطيران المدني، أمس، مذكرة تفاهم مع شركة Oracle في مجال التحول الرقمي؛ بهدف التعاون لتطوير ودعم خارطة طريق للتسريع الرقمي باستخدام خدمات Oracle السحابية، في مبادرة التحول الرقمي بالهيئة؛ وذلك على هامش فعاليات المؤتمر التقني الدولي (LEAP) في الرياض.

ووقّع المذكرة من جانب الهيئة مدير عام التقنية والتحول الرقمي المهندس عبدالله بن فهد الشايع، ومن جانب Oracle فهد بن عبدالعزيز الطريف، المدير العام ونائب رئيس قسم الحوسبة السحابية لدى شركة Oracle في المملكة وأسواق المشرق وشمال إفريقيا.

وتشمل المذكرة التعاون في عدد من المجالات والأنشطة التقنية المختلفة فيما يتعلق بخارطة طريق التحول الرقمي للبيئة السحابية، والتنسيق المتبادل فيما يخص الندوات الفنية السحابية والتدريب والتوجيه، وتسهيل التدريب وتعيين نقطة اتصال لتنفيذ التعاون الناجح بين الطرفين.

وتأتي المذكرة ضمن مستهدفات استراتيجية قطاع الطيران المدني في تعزيز نطاق التعاون في مجال التحول الرقمي الذي تحرص الهيئة على تفعيله مع الهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية المختصة في المجالات التقنية المتقدمة؛ حرصًا منها على مواكبة أحدث ما تَحقق من تطور في المجال التقني؛ تماشيًا مع رؤية المملكة 2030م.