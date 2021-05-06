"أمانة مكة" تضبط 4 آلاف كمامة بحوزة باعة جائلين

يتم حفظها وتسويقها بطرق غير صحية وغير آمنة

ضبطت وكالة البلديات متمثلة في بلدية العزيزية الفرعية التابعة، لأمانة العاصمة المقدسة، بالتعاون مع الدوريات الأمنية أكثر من 4000 كمامة بحوزة الباعة الجائلين المخالفين.



وتم ضبطها لأنه يتم حفظها ومن ثم تسويقها بطرق غير صحية وغير آمنة.