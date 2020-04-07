"الطيران المدني": 3 مطارات تستقبل المواطنين العالقين بالخارج

غرفة عمليات مشتركة جاهزة للطوارئ للتنسيق بين الجهات

كشفت الهيئة العامة للطيران المدني عن استكمال استعداداتها، واتخاذها لكافة التدابير والإجراءات لخدمة المواطنين الموجودين في الخارج الراغبين في العودة للمملكة.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبد الهادي المنصوري أن الهيئة أكملت استعداداتها واتخذت التدابير والإجراءات كافة، وجهزت ثلاثة مطارات دولية هي: مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام؛ لاستقبال الرحلات التي ستعيد المواطنين الراغبين في العودة للمملكة وفقاً للإجراءات والتدابير الصحية المتبعة.

وأفاد بأن الهيئة، وبالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، تعمل على توفير الرحلات المخصصة لخطة عودة المواطنين، وذلك بالترتيب والتنسيق مع الناقل الوطني الخطوط الجوية العربية السعودية.

وجهزت الهيئة غرفة عمليات مشتركة في المطارات الدولية الثلاثة بمشاركة (وزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، ووزارة السياحة، ورئاسة أمن الدولة) بهدف التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية وتوحيد الجهود في استقبال عودة المواطنين الراغبين في العودة للمملكة.

كما اتخذت الهيئة جميع التدابير الاحترازية والوقائية مــن فيروس كورونا المستجد، وذلك بالتعـاون مـع وزارة الصحة، حيث تقوم الهيئة بتهيئة نقاط المغـادرة والوصول وطواقم الطائرات والمطارات لضمـان تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية بهذا الشأن.