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لتضمينها عملًا منحدرًا خاصًّا لذوي الإعاقة في البقالات والأسواق المركزية

عضو شورى ينوّه بأهمية الاشتراطات البلدية المعتمدة من "القصبي"

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نوه عضو مجلس الشورى عضو لجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الدكتور أحمد بن صالح السيف؛ إلى تدشين العمل بالاشتراطات البلدية "المحدّثة" لنشاط البقالات والتموينات والأسواق المركزية، التي تم اعتمادها من قبل وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي.



وتهدف هذه الاشتراطات في مجملها إلى تنظيم هذا القطاع، ورفع جودته عن طريق تحسين الخدمة المقدَّمة للزبائن؛ من خلال تحديد اشتراطات التصميم الموحد، والتشغيل، والترخيص للبقالات والتموينات والأسواق المركزية، وغيرها، إضافة إلى تأكيد معايير الصحة والسلامة في حفظ وعَرْض ونقل وتخزين المواد الغذائية وغيرها. كما تسعى أيضًا إلى تطوير المظهر الخارجي والداخلي للبقالات والتموينات والأسواق المركزية، والتي جاءت وفق مبادئ ونسق رؤية المملكة ٢٠٣٠.



وقال الدكتور السيف: تستحق أن تكون هذه الاشتراطات حضارية تستلزم الشكر وتستدعي الإشادة؛ حيث ضمنت اشتراطاتها حتمية أن يتم تنفيذ منحدر خاص لذوي الإعاقة في البقالات والأسواق المركزية خال من العيوب؛ مما يعزز مبادئ المساواة ومتطلبات العدالة للجميع.



وأضاف السيف: وفي اشتراطها الآخر ألا يحدث منحدر ذوي الإعاقة أي تشويه في المنظر العام؛ مما يستدعي على البلديات في هذا المضمار أن تفرض معايير الوصول الشامل المعتمد وفق المعايير الفنية العالمية التي وضعها مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة من خلال إيجاد آلية تنفيذية، كلجان خاصة تشتمل على فنيين تراقب تنفيذ معايير الوصول الشامل المعتمدة، بحيث تكون موحدة لجميع البقالات والأسواق المركزية متضمنة شعار الإعاقة العالمي (الأزرق)؛ وذلك بالتنسيق والتعاون مع هيئة الإعاقة لتنفيذ هذا الشرط. وهو ما دعت إليه توصية مجلس الشورى الشهر الماضي. ومتى ما نفذت هذه المنحدرات على الوجه المطلوب؛ فبدلاً من أن يتوقع أن تشوه المظهر العام للمحلات، فستكون مظهراً حضارياً ذا مسحة جمالية تعكس رقي المجتمع وتساهم في إذكاء الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.