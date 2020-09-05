"مدني مكة" يحذر من تقلبات جوية تستمر حتى 8 مساء

بعد تنبيه "الأرصاد" لسحب ممطرة على عدة محافظات

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

جاء ذلك بعدما نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بتكون سحب رعدية ممطرة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة اليوم مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية.

ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، محافظات الطائف، وأضم، والعرضيات وميسان، والأجزاء المجاورة لها.