"التحالف": التحقيقات جارية لمعرفة الجهات المسؤولة عن الهجوم الإرهابي على "أرامكو"

أكد استمراره في الحفاظ على أمن الطاقة العالمي

قال المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، إنه "بالإشارة للبيان الصادر من المتحدث الأمني بوزارة الداخلية بشأن الهجوم الإرهابي صباح اليوم السبت ١٤ سبتمبر ٢٠١٩م على معملَين تابعَين لشركة أرامكو السعودية بمحافظة (بقيق) وهجرة (خريص)، وبناء على التحقيقات الأولية المشتركة مع الجهات ذات العلاقة، والمبنية على الدلائل والمؤشرات العملياتية والأدلة المادية بموقعَي الهجوم الإرهابي، فإن قيادة القوات المشتركة للتحالف تؤكد أن التحقيقات ما زالت جارية لمعرفة وتحديد الجهات المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لهذه الأعمال الإرهابية".

وأكد "المالكي" استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف باتخاذ وتنفيذً الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه التهديدات الإرهابية؛ وذلك للحفاظ على المقدرات الوطنية، وكذلك أمن الطاقة العالمي، وضمان استقرار الاقتصاد العالمي.