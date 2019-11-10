تفجير يصب 5 جنود إيطاليين في العراق

3 منهم في حالة خطيرة

أعلن الجيش الإيطالي، اليوم (الأحد)، إصابة خمسة جنود إيطاليين؛ منهم ثلاثة في حالة خطيرة، في تفجير في العراق.

وأوضح الجيش أن شحنة ناسفة بدائية انفجرت لدى مرور فريق من القوات الإيطالية الخاصة، وفقًا لـ"رويترز".

وبيّن أن هذا الفريق موجود في العراق ضمن بعثة دولية للمراقبة والتدريب، تتولّى مساعدة القوات المحلية التي تتصدّى لتنظيم "داعش" الإرهابي.



ولم يحدد الجيش المكان الذي وقع فيه الحادث، ولكن وكالة أنباء أدنكرونوس أشارت إلى أن الهجوم وقع قرب مدينة كركوك بشمال العراق.

