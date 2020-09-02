الموافقة على طلب إماراتي بالسماح بعبور أجواء المملكة للرحلات القادمة إليها والمغادرة منها إلى الدول كافة

وفق تصريح لمصدر مسؤول في هيئة الطيران المدني وبناءً على طلب وارد من "الهيئة العامة" بدولة الإمارات

صرّح مصدر مسؤول في الهيئة العامة للطيران المدني، بأنه صدرت موافقة الهيئة على الطلب الوارد من الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة، والمتضمن الرغبة في السماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية القادمة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة والمغادرة منها إلى الدول كافة.

الهيئة العامة للطيران المدني

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02 سبتمبر 2020 - 14 محرّم 1442 01:44 PM

وفق تصريح لمصدر مسؤول في هيئة الطيران المدني وبناءً على طلب وارد من "الهيئة العامة" بدولة الإمارات

الموافقة على طلب إماراتي بالسماح بعبور أجواء المملكة للرحلات القادمة إليها والمغادرة منها إلى الدول كافة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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صرّح مصدر مسؤول في الهيئة العامة للطيران المدني، بأنه صدرت موافقة الهيئة على الطلب الوارد من الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة، والمتضمن الرغبة في السماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية القادمة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة والمغادرة منها إلى الدول كافة.

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الهيئة العامة للطيران المدني

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