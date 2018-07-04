نائب أمير جازان يقوم بجولة تفقدية على مدينة الصناعات الأساسية والتحويلية

اطلع على أضخم مشروع للتكرير تحتضنه المنطقة على مستوى العالم

تفقد الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جاران، مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، وذلك ضمن الجولات التفقدية التي يقوم بها لمختلف محافظات ومراكز المنطقة.

واطلع نائب أمير المنطقة على المشروعات التي تضمها المصفاة ومنها مشروع مجمع توليد الطاقة بالمدينة الذي يعد أول معًمل في المملكة لتحويل سوائل البترول الثقيلة إلى غاز منقى نظيف، بطاقة تزيد عن "3900" ميجا وات، بما يمكن المجمع من تصدير ما يربو على "2400" ميجا وات لشبكة الكهرباء الوطنية، مع التركيز على توفير الطاقة النظيفة بطريقة اقتصادية ذات جودة واعتمادية عالية، ومشروع تطوير البنية التحتية لمدينة جازان للصناعات الاساسية والتحويلية، الذي يتضمن إنشاء ميناء المدينة وتهيئة وتطوير البنية التحتية للأراضي الصناعية والسكنية وإنشاء شبكة الطرق لجذب المستثمرين.

كما زار خلال الجولة مركز التحكم بمصفاة جازان، مطلعاً على الأعمال والمهام المناطة بالمركز، ووقف على الاعمال المنفذة بكورنيش بحر محافظة بيش المنفذ ضمن مشروعات مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية.

فيما أكد مدير مشروع مصفاة جازان المهندس عبدالله الدريبي أن المشروع يعد من أضخم مشروعات التكرير التي أنشئت خلال الـ20 عاماً الماضية على مستوى العالم، من حيث الحجم والتقنية المتقدمة في إنشائه وطاقته الإنتاجية للمصفاة التي تزيد عن "400" ألف برميل يومياً من الزيت العربي الثقيل والمتوسط، لتوفير اللقيم للصناعات التحويلية وتلبية احتياجات المنطقة من المنتجات النفطية المكررة، والتي من المتوقع أن تدخل مرحلة التشغيل العام الحالي 2018م.

وعبر نائب أمير منطقة جازان في ختام الجولة عن سعادته بالزيارة، وما اطلع عليه خلالها من إنجازات في مشروع المصفاة وغيره من المشروعات التي تقوم شركة ارامكو السعودية بتنفيذها، مؤكداً أهمية التعاون التام بين مختلف الجهات لتسريع العمل والإنجاز في المدينة, تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - وبمتابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان.

يشار إلى أن الجولة حضرها وكيل إمارة منطقة جازان المكلف الدكتور عبدالله بن صالح المديميغ، ومحافظ بيش حسن بن عبدالله أبو شرحة.