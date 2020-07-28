"مكافحة الاتجار بالأشخاص": هذه الجرائم تمثل ثالث أكبر نشاط إجرامي في العالم

قالت إنها تأتي بعد السلاح والمخدرات وتدر أموالاً غير شرعية يعاقب عليها القانون

قالت لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص اليوم الثلاثاء إن الاتجار بالأشخاص يمثل ثالث أكبر نشاط إجرامي في العالم بعد تجارة السلاح والمخدرات.

وقال حساب "مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص" عبر "تويتر": إنها تدر أموالاً غير شرعية؛ ويعاقب عليها القانون.

لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

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28 يوليو 2020 - 7 ذو الحجة 1441 08:21 PM

قالت إنها تأتي بعد السلاح والمخدرات وتدر أموالاً غير شرعية يعاقب عليها القانون

"مكافحة الاتجار بالأشخاص": هذه الجرائم تمثل ثالث أكبر نشاط إجرامي في العالم

ذياب الشمري

الرياض

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قالت لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص اليوم الثلاثاء إن الاتجار بالأشخاص يمثل ثالث أكبر نشاط إجرامي في العالم بعد تجارة السلاح والمخدرات.

وقال حساب "مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص" عبر "تويتر": إنها تدر أموالاً غير شرعية؛ ويعاقب عليها القانون.

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لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

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