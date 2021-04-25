رئيس أركان اليمن بين المقاتلين: مستمرون لدحر الحوثي.. معركتنا لكل العرب

تفقّد جبهات القتال وأكّد تواصل العمليات العسكرية ضد أطماع طهران التوسعية

تفقّد رئيس هيئة الأركان اليمني قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير حمود بن عزيز، يرافقه قائد المنطقة العسكرية الثالثة بالجيش اليمني منصور ثوابه، أوضاع مقاتلي الجيش اليمني في جبهات قتال تابعة للمنطقة.





ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، تأكيد رئيس هيئة الأركان اليمني، على استمرار العمليات العسكرية في مختلف جبهات القتال حتى دحر ميليشيا الحوثي الإرهابية من كل شبر في اليمن، مضيفاً أن المعركة التي يخوضها اليمنيون اليوم تمثل الجبهة الأمامية لكل العرب ضدّ أطماع طهران التوسّعية في المنطقة.