شرطة عسير تضبط 93 كجم قات مخبأة داخل مركبة ببيشة

توقيف مقيم وامرأة يمنيين وإحالتهما إلى جهة الاختصاص

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير بأن دوريات الأمن بمحافظة بيشة، ضبطت 93 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر مخبأة داخل مركبة يقودها مقيم، وترافقه امرأة من الجنسية اليمنية.

وقال المتحدث: تم توقيفهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.