البيت الأبيض: بايدن لن يفرض إغلاقًا جديدًا بسبب كورونا

سيعلن أيضًا "إجراءات" جديدة تهدف إلى "توسيع نطاق إجراء الفحوص"

لا يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن فرض إغلاق جديد لمواجهة موجة جديدة لفيروس كورونا؛ وفق ما أعلنته المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي الاثنين.

وقالت "ساكي" في إحاطتها الصحفية اليومية: إن الرئيس الأمريكي، الذي سيتوجه بكلمة إلى مواطنيه الثلاثاء، لن يعلن "إغلاق البلاد"؛ بل سيركز على فوائد تلقي اللقاح.

وأضافت أنه سيعلن أيضًا "إجراءات" جديدة تهدف إلى توسيع نطاق إجراء الفحوص لكشف كوفيد-19، مع الإشارة إلى "الأخطار التي تهدد غير الملقحين".

وحذّر مستشار البيت الأبيض للشؤون الصحية أنتوني فاوتشي الأحد الماضي، من أن المتحورة أوميكرون "تنتشر" في أنحاء العالم؛ لافتًا إلى أن "أسابيع أو أشهرًا صعبة" تنتظر الأمريكيين هذا الشتاء.

وأحصت الولايات المتحدة حتى الآن أكثر من 807 آلاف وفاة بكوفيد-19 لتكون البلد الأكثر تضررًا في العالم من الوباء.