صيدلية مستشفى الملك فيصل بمكة تطلق مبادرة "اعرف علاجك"

في مبادرة هي الأولى من نوعها بالمنطقة:

في بادرة تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، أطلق قسم الرعاية الصيدلية في مستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة، خدمة التثقيف عن الأدوية التي يتم صرفها للمرضى.

و تسهم الخدمة الجديدة في منح المرضى وذويهم معلومات متكاملة عن الدواء من باركود مرفق في علبة الدواء.

واستحدث قسم الصيدلية تلك الطريقة الجديدة ليتيح للمرضى وذويهم عند الحصول على الدواء، الإجابة عن كل تساؤلاتهم من خلال استخدام المسح الضوئي على الرمز (الباركود) الموجود على علبة الدواء، والذي يعرض جميع المعلومات التي يحتاجها المريض باللغة العربية بطريقة سهلة ومبسطة.

ويتم عرض معلومات الدواء مسموعة ومرئية من خلال مقاطع قصيرة تظهر تعريفا بالدواء وطريقة استخدامه وكيفية احتساب الجرعات باكثر من طريقة ومنها تقديم Drug Card.

وتأتي تلك المبادرة ضمن مجموعة من المبادرات تطلقها المستشفى لخدمة المرضى وذويهم، ولاقت ارتياحا كبيراً لدى المواطنين ومراجعي مستشفى الملك فيصل، حيث أشاد عدد كبير منهم بها، واعتبروها نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية التي يقدمها المستشفى لمراجعيه.