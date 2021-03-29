"الصحة": تسجيل 541 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 357 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 29 مارس 2021، تسجيل 541 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 388866 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 357 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 377304 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6656 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 4906 والحالات الحرجة 674 حالة.
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 29 مارس 2021، تسجيل 541 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 388866 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 357 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 377304 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6656 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 4906 والحالات الحرجة 674 حالة.