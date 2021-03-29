"الصحة": تسجيل 541 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 357 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 29 مارس 2021، تسجيل 541 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 388866 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 357 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 377304 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6656 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 4906 والحالات الحرجة 674 حالة.