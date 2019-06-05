ورحل صاحب إفيه "شفيق يا راجل" .. وفاة الفنان المصري محمد نجم

صباح أول أيام العيد بمصر وعن 75 عامًا وعقب صراع مع المرض

توفي صباح اليوم نجم الكوميديا المصري محمد نجم، عن عمر يناهز 75 عامًا بعد صراع مع المرض، ودخوله في غيبوبة منذ يومين.



وقال نقيب المهن التمثيلية المصرية الفنان أشرف زكي: إن الفنان الكبير محمد نجم توفي فيما كان في أحد مستشفيات حي الدقي منذ فترة قصيرة للعلاج، وكانت حالته سيئة.



وحسب ما نقلته الأربعاء "سكاي نيوز": هاجمت أزمة صحية شديدة الفنان المصري، استدعت نقله إلى المستشفى، واكتشف الأطباء إصابة الفنان الكبير بجلطة دماغية، وتم حجزه في العناية المركزة، وفقًا لصحيفة "الوطن" المصرية.



والفنان محمد نجم اسمه الحقيقي: "محمد محمد علي عوض"، ولد عام 1944 في قرية الغار التابعة لمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.



واشتهر بأداء الأدوار الكوميدية، بخاصة في المسرح، وتفوّق في هذا المجال لدرجة أنه أنشأ فرقة مسرحية ومسرحًا باسمه، وبدأ محمد نجم مسيرته الفنية في أوائل السبعينيات بأدوار صغيرة في السينما والتلفزيون، واستهلّ مشواره المسرحي بالعمل في مسرح عبد المنعم مدبولي، واحترف العمل في المسرح الكوميدي.



ومن أبرز مسرحياته في بداياته مسرحية "موزة و3 سكاكين" في العام 1968، وفي العام 1970 لعب أول بطولة مطلقة على المسرح من خلال مسرحية "حاجة تلخبط"، ومن مسرحياته التي كانت حديث الجماهير واستقرّت في التاريخ الكوميدي المسرحي مسرحيات: "عش المجانين"، و"البلدوزر"، و"اعقل يا مجنون"، و"عبده يتحدى رامبو"، و"النمر".



واشتهر "نجم" بجملته الشهيرة في إحدى مسرحياته "شفيق يا راجل".



ورغم تركيز محمد نجم على المسرح، إلا أنه شارك أيضًا في العديد من الأعمال بالسينما؛ مثل "حكايتي مع الزمان"، و"كيف تخسر مليون جنيه؟"، و"حياة خطرة".