شاهد.. كيف استقبل أهالي جزيرة تمباتو بتنزانيا موفد الشؤون الإسلامية ببرنامج الإمامة

زارهم عبر قارب واستقبله المئات بالأهازيج والقصائد الترحيبية

احتشد المئات من أهالي جزيرة تمباتو الواقعة شمال جزيرة زنجبار بجمهورية تنزانيا وفي مقدمتهم إمام المسجد الكبير في الجزيرة الشيخ خميس خيري، لاستقبال موفد وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في برنامج الإمامة الشيخ تركي بن محمد الصويلح، الذي زار الجزيرة عبر قارب في جولة دعوية رافقها فيها الشيخ خميس عبدالحميد، كبير دعاة الوزارة بمدينة زنجبار، ضمن برنامجه الدعوي في الجمهورية.

وفور وصل موفد الشؤون الإسلامية للجزيرة استقبله المئات من الأهالي والأطفال والنساء بالأهازيج والقصائد الترحيبية الشعبية في مشهد يغني عن عشرات التصريحات وآلاف الخطب في بيان مكانة بلاد الحرمين وأهلها في نفوس المسلمين في العالم.

إثر ذلك توجه الجميع في موكب كبير مهيب مشياً على الأقدام؛ لأن الجزيرة ليس فيها سيارات، حتى الوصول إلى الجامع الكبير "جامع الرضوان"، حيث اصطف الجميع للسلام والترحيب بالضيف الوافد لهم.

وأمّ الشيخ تركي بن محمد الصويلح المصلين في صلاة الجمعة التي حضرها أكثر من ألف مصلِ كانوا داخل المسجد وخارجه وفوق أسطحه، حيث تحدث في الخطبة الأولى عن فضل التوحيد ومعناه وآثاره وخطورة الشرك وحقيقته وآثاره، مستشهداً بعدد من الآيات في بيان التوحيد مع شرحها والآيات المحذرة من خطر الشرك مع شرحها.

كما تناول في الخطبة الثانية الحديث عن فضائل ليلة القدر وعن أهمية الدعاء وحاجة المسلم إليه، وعقب الخطبة تفضل داعية الوزارة الشيخ خميس عبدالحميد بترجمة الخطبة وعرض أسئلة الحضور واستفساراتهم.

فيما ألقى إمام وخطيب المسجد كلمة أزجى في مستهلها بالشكر والثناء لقيادة المملكة العربية السعودية المتمثلة في خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ على عنايتهما بأمور المسلمين بالعالم، مشيداً ببرنامج الإمامة الذي تواصل وزارة الشؤون الإسلامية تنفيذه في رمضان كل عام، والذي وصفه بحلقة الوصل والصلة بين المسلمين وعلماء ودعاة المملكة في الشهر الكريم.

وعبر إمام المسجد الكبير بجزيرة تمباتو عن تقديره الكبير لما تقدمة السعودية من خدمات للحرمين الشريفين وقاصديهما، كما أعلن عن محبة أهالي هذه الجزيرة لبلاد الحرمين ومن يفد إليهم منها، مطالباً بتكثيف الزيارات للدعاة والعلماء الذي يمثلون أقدس وأطهر بلد على وجه الأرض.

الجدير بالذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية تواصل تنفيذ برنامج الإمامة في 35 دولة حول العالم بمشاركة 70 إماماً من حفظة القرآن الكريم بمتابعة ورعاية وإشراف من الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الذي يقف خلف نجاح وأعمال البرنامج الذي يلقى صدى إعلامياً على المستوى المحلي والدولي.