الإمارات والعراق مفترق طرق.. ولقاء الجريحين يجمع قطر واليمن

الليلة في الجولة الثانية من خليجي 24

تواصل دورة الخليج لكرة القدم الـ24 منافساتها اليوم الجمعة، والتي تحتضنها العاصمة القطرية الدوحة هذه الأيام بمواجهتين.

تجمع المباراة الأولى الإمارات ونظيره العراق، حيث يتساوى الفريقان في النقاط ولكل منهما 3 نقاط من فوز أول على قطر واليمن، وفوز أحدهما يضعه قريباً من نصف نهائي البطولة.

وفي اللقاء الثاني والمعنون بلقاء (الجريحين) يلتقي البلد المستضيف للبطولة قطر بنظيره اليمني، ويسعى الطرفان لتحقيق أول ثلاث نقاط وإنعاش آمال البقاء في دائرة المنافسة على اللقب، بعد تعرضهما للخسارة في الجولة الأولى.