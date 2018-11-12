"إنفوجراف" .. هنا الممارسات المخالفة لعيادات الأسنان والعقوبات "إغلاق وسجن"

في إطار الحملة الرقابية التوعوية التي تنفّذها "الصحة" بدءاً من 18 نوفمبر الجاري

بدأت وزارة الصحة حملة توعوية على الممارسات المخالفة في عيادات الأسنان، على أن تبدأ الحملة الرقابية بهذا الخصوص في ١٨ نوفمبر الجاري، ونشرت عبر حسابها في "تويتر"، "إنفوجرافيك" بيّنت من خلاله أبرز المخالفات التي تقع فيها عيادات الأسنان، وهي: "القصور في مكافحة العدوى، وعدم وجود ترخيص للعيادة أو أنه منتهٍ، وعمل الكوادر دون تسجيل مهني، إضافة إلى عمل الكوادر دون ترخيص مزاولة مهنة، وأيضاً تجاوز الاختصاص".

وأشارت إلى أن العقوبات التي سيتم تطبيقها بحق العيادات المخالفة تتضمن سجن الممارس لمدة ستة أشهر، وغرامة تصل إلى مائة ألف ريال للممارس و١٥٠ ألف ريال للمؤسسة الصحية، وكذلك سحب ترخيص الممارس والمؤسسة، ومنع المؤسسة من الترخيص لمدة سنتين، إضافةً إلى عقوبة إغلاق المؤسسة.

يُذكر أن وزارة الصحة تولي جانب المراقبة والتفتيش أهمية بالغة للتأكد من تطبيق أحكام الأنظمة واللوائح للمحافظة على سلامة ومأمونية الخدمة المقدمة للمريض، وذلك من خلال المتابعة الدورية عن طريق لجان التفتيش في مديريات الشؤون الصحية أو عن طريق الجولات المفاجئة أو التواصل مع خدمة (٩٣٧)، وتتخذ العقوبات اللازمة لجميع المخالفات، لمعالجة أيّ قصور في الخدمة الصحية المقدمة في القطاع الصحي الخاص.

وكانت "الصحة" قد أنشأت وكالة الالتزام التي تتولى متابعة الالتزام بالأنظمة وأخلاقيات المهنة في القطاعين الصحي العام والخاص؛ حيث تأتي هذه الإجراءات تواصلاً للخطوات التطويرية والحملات المجدولة التي تقوم بها الصحة لتفعيل الرقابة والتحقق من مدى التزام القطاع الصحي.