"أمانة الرياض": نواصل أعمال الصيانة لشبكات تصريف مياه الأمطار والسيول

بينها 20434 متراً طولياً للأنابيب و246 غرفة تجميع و907 مصائد للسيول

تواصل أمانة منطقة الرياض أعمال الصيانة لشبكات تصريف مياه الأمطار؛ حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين من أخطار السيول مع الرقابة المستمرة على مدار الساعة لحالة الأنفاق.

ونفّذت الأمانة خلال الفترة من 15 إلى 20 يناير 2022 مجموعة من أعمال الصيانة تمثلت في صيانة 20434 متراً طولياً لأنابيب السيول، و246 غرفة تجميع، و5338 متراً طولياً قنوات صندوقية، و907 مصائد للسيول.