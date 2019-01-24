بعد غياب 10 سنوات.. السعودية تعيد عادل إمام إلى المسرح

"آل الشيخ": مفاوضاتنا مع الزعيم دخلت مراحلها الأخيرة

يعود الفنان عادل إمام للوقوف على خشبة المسرح، بعد غياب 10 سنوات، وذلك تتويجًا لجهود رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ، بإقناعه بالعودة إلى المسرح ولكن على أرض المملكة.

وذكرت صحيفة "المصري اليوم"، أن "آل الشيخ" كشف في مؤتمر إعلان الاستراتيجية الجديدة للترفيه في المملكة، أنه قطع شوطًا كبيرًا مع الزعيم وجمعتهما جلسات ومناقشات طويلة، وأن المفاوضات في مراحلها الأخيرة.

وارتبط اسم عادل إمام بخشبة المسرح منذ العام 1960 عندما شارك في مسرحية "سري جدًا"، وظل تعلقه بهذا الفن مشتعلاً حتى سنة 2010 مع آخر عرض مسرحي قدمه وهو "بودي غارد"، والذي استمر تقديمه لسنوات طويلة.